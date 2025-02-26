Yabancı hakem başvuruları sürerken... Kasımpaşa'dan TFF'ye Galatasaray maçı talebi!

Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Kasımpaşa'nın, mücadeleyi yabancı hakemin yönetmesi için TFF'ye başvuruda bulunmayacakları kaydedildi.

Yabancı hakem başvuruları sürerken... Kasımpaşa'dan TFF'ye Galatasaray maçı talebi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 14:13

Trendyol Süper Ligi'nde yabancı hakem tartışması sürüyor. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kasımpas¸a Bas¸kanı Fatih Sarac¸, Galatasaray ile oynayacakları mac¸ o¨ncesinde, o¨zel olarak yabancı orta hakem talebinde bulunmayacaklarını yazılı olarak mesaj yoluyla TFF Bas¸kanı Hacıosmanogˆlu'na iletti.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor resmi açıklamayla TFF'ye yabancı hakem başvurusunda bulunmuştu.


Etiketler: #kasımpaşa #galatasaray #Yabancı hakem #TFF

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