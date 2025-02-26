Yabancı hakem başvuruları sürerken... Kasımpaşa'dan TFF'ye Galatasaray maçı talebi!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 14:13

Güncelleme: 26.02.2025 - 14:13

Trendyol Süper Ligi'nde yabancı hakem tartışması sürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kasımpas¸a Bas¸kanı Fatih Sarac¸, Galatasaray ile oynayacakları mac¸ o¨ncesinde, o¨zel olarak yabancı orta hakem talebinde bulunmayacaklarını yazılı olarak mesaj yoluyla TFF Bas¸kanı Hacıosmanogˆlu'na iletti.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor resmi açıklamayla TFF'ye yabancı hakem başvurusunda bulunmuştu.