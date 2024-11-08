Ankaragücü, Erokspor'u üç golle geçti
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ankaragücü evinde Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kenan Koçak'ın ekibi Ankaragücü evinde Mehmet Altıparmak'ın yönetimindeki Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Ankaragücü'nün gollerini 54. dakikada Riad Bajic, 90+5'te Renaldo Cephas ve 90+7'de Efkan Bekiroğlu attı.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü ligdeki son 4 maçından 3. galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükseltti.
Ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Esenler Erokspor ise 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Erokspor evinde Çorum FK'yi ağırlarken, Ankaragücü deplasmanda Gençlerbirliği karşılaşacak.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yiğit Arslan, Cem Özbay, Mahmut Gülle
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 88 Arda Ünvay), Osman Çelik, Alper Uludağ, Schulz (Dk. 71 Hayrullah Bilazer), Cem Tuna Türkmen, Rotariu (Dk. 46 Cephas), Ali Kaan Güneren (Dk. 71 Mesut Emre Kesik), Efkan Bekiroğlu, Varga, Bajic (Dk. 80 Mahmut Tekdemir)
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Mucahit Albayrak, Metehan Mert, Nzaba, Furkan Orak (Dk. 86 Oğuz Ceylan), Laine (Dk. 80 Jair), Jack (Dk. 86 Ertuğrul İdris Furat), Faye, Alper Karaman (Dk. 73 Tugay Kacar), Pinchi (Dk. 73 Fernandes), Hamza Catakovic,
Goller: Dk. 55 Bajic, Dk. 90+5 Cephas, Dk. 90+7 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 45 Alper Uludağ (MKE Ankaragücü), Dk. 90+10 Ekrem Kılıçarslan (Esenler Erokspor)
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