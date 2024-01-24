Ankaragücü evinde Karagümrük'ü rahat geçti!
Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Ali Kaan Güneren ve 61. dakikada Federico Macheda kaydetti.
Emre Belözoğlu'nun takımı ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Ankaragücü söz konusu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Şota Arveladze yönetiminde ligde bu sezon 7 maça çıkan Karagümrük, 5 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.
Alınan bu galibiyetin ardından Ankaragücü puanını 28'e çıkardı. Karagümrük ise 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray ise Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
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