Ankaragücü hata yapmadı turu aldı

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında konuk ettiği Arguvanspor'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 19:13
Ankaragücü hata yapmadı turu aldı
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında MKE Ankaragücü kendi sahasında konuk ettiği Arguvanspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

MKE Ankaragücü aldığı bu galibiyetle birlikte adını 4. tura yazdırmayı başardı.

MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Olimpiu Morutan ve 77. dakikada Federico Macheda kaydetti.


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