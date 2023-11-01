Ankaragücü hata yapmadı turu aldı
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında konuk ettiği Arguvanspor'u 2-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında MKE Ankaragücü kendi sahasında konuk ettiği Arguvanspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
MKE Ankaragücü aldığı bu galibiyetle birlikte adını 4. tura yazdırmayı başardı.
MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Olimpiu Morutan ve 77. dakikada Federico Macheda kaydetti.
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