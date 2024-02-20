Ankaragücü, Icardi için TFF'ye gidiyor

MKE Ankaragücü, Mauro Icardi hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 21:21
Ankaragücü, Icardi için TFF'ye gidiyor
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Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "18 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareketle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.


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