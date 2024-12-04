Ankaragücü, kupada bir üst turda!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 18:29

Güncelleme: 04.12.2024 - 18:29

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Ankaragücü, deplasmanda Karşıyaka ile karşılaştı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan maç konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Renaldo Cephas, 80. dakikada ise Efkan Bekiroğlu kaydetti. Karşıyaka'nın tek golü 90. dakikada Ali Sinan Gayla'dan geldi.

Ankaragücü bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.