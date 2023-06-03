Ankaragücü, ligde kalmayı garantiledi
MKE Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor'u 24. dakikada Stelios Kitsiou attığı golle 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Ankaragücü 1-0 kazandı.
Karşılaşmada sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 24. dakikada Stelios Kitsiou attı.
Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, 42 puana yükseldi ve ligde kalmayı garantiledi. Kayserispor 46 puanda kaldı.
MKE Ankaragücü gelecek hafta sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Kayserispor, Sivasspor deplasmanına gidecek.
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