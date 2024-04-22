Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu: Beşiktaş'ta 5 eksik!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:52

Güncelleme: 22.04.2024 - 14:52

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlılarda, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl, Ankaragücü maçının kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

''MKE Ankaragücü mücadelesinin ardından sağ uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkan Serkan Emrecan Terzi (İliopsoas gerilme ve ödem), sahaya dönüş ve takıma adaptasyon çalışmaları devam eden Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy ile tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl, MKE Ankaragücü ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı kadrosuna dahil edilmediler.''

Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu şu şekilde: