Ankaragücü Oko'yu kadrosuna kattı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Kongolu forvet Bevic Selad Moussiti Oko'yu transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 21:21
Ankaragücü Oko'yu kadrosuna kattı!
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Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden AC Ajaccio'dan transfer edilen Oko ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulübün yönetim kurulu üyesi Levent Onuk'un katıldığı belirtildi.


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