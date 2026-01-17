Ankaragücü Teknik Direktörü Karatepe Cumhuriyet’e konuştu: ‘Play-off gerçekçi bir hedef’

Başkent Ankara’nın köklü kulüplerinden MKE Ankaragücü, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta çıktığı son 6 maçın 5'ini kazanarak play-off yolunda önemli bir mesafe kat etti. 19 maçta topladığı 31 puanla puan cetvelinin 8’inci basamağında yer alan başkent ekibinin Teknik Direktörü Recep Karatepe; genç oyuncuların başarısı, takımın play-off hedefi ve 20 Ocak’ta yapılacak olağanüstü genel kurula ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e özel açıklamalarda bulundu.

‘GENÇLER, TAKIMA KATKI VEREREK İLERLİYOR’

Genç oyuncuların ‘Ankaragücü formasını giyme baskısını’ kaldırmalarının biraz zaman aldığını söyleyen Karatepe, “Mental gelişimleri bizler için önemliydi ve artık gelişimin dışında yarışan bir takım oluşmaya başladı. Hepsiyle bireysel olarak çalışıyoruz. Artık olgun oyuncu olma yolunda ilerliyorlar. Ben genç, yaşlı diye ayırmıyorum. Oyuncu, oyuncudur. Bizim oyuncularımızın zamana ihtiyaçları vardı. Şu anda da olgun bir şekilde takıma katkı vererek ilerliyorlar. Biz onlar için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

‘PLAY-OFF HEDEFİNDE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ’

Play-off hedeflerinin ‘gerçekçi bir hedef’ olduğunu vurgulayan Karatepe, "17 tane daha maç var. Tabi ki istemesek de puan kayıpları olabilir. Son noktaya geldiğimizde 'play-off'u kaçırdık' dememek için inşallah bu süreci iyi geçeriz. Hakem hataları hayati olduğu zaman canımız yansa da maçları hakem hataları üzerinden okumuyorum. 'Madem hakem hata yaptı. Biz niye çeviremedik?' sorusunun üzerinde duruyorum. Oyuncularım da böyle bakıyor. Bunla ilgili tepkimizi göstersek de önce sahanın içinde ne yapabildiğimize bakmak lazım. Play-off hedefimizde değişen bir durum yok. Aynı kararlılıkla devam ediyoruz” diye konuştu.

‘OLUMSUZLUKLAR İÇERİSİNDE ÖNEMLİ İŞ BAŞARDIK’

Ankaragücü'nün 20 Ocak 2026 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kuruluna ilişkin de konuşan Karatepe, "Ekonomik koşulların düzelmesi, kulübün finansal açıdan rahatlaması gerekiyor ki biz de sahada daha konforlu bir şekilde, oyuncuların kafasında soru işareti olmadan çalışalım. Değerli yöneticilerimiz özverili şekilde çalışıyorlar. Bize destek veriyorlar. Şu ana kadar bu kadar olumsuzlukların içerisinde önemli bir iş başardık. Umarım koyduğumuz hedeften hiç şaşmadan ilerleriz" dedi.

‘BAŞARI; YÖNETİM, SAHA VE TARAFTAR GÜCÜYLE OLUYOR’

Karatepe sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben sahanın içerisindeyim. Önemli olan yönetimsel kısımla sahanın ayrılması. Başarının gelmesi; hem yönetimin hem saha performansının hem de taraftarın gücüyle oluyor. Bu ayakları sağlamlaştırmamız gerekiyor. Umarım bu seçim; camiaya hayırlı olur, ivmemize daha da katkı sağlar ve hedefe ulaşmamızda en büyük etken olur.”

‘HEDEFE ULAŞARAK TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ’

Karatepe, Ankaragücü taraftarına ilişkin ise, “Taraftar ziyaretimize geliyor. Deplasmanlarda kendilerine ayrılan yerleri doldurarak bizim gücümüz oldular. Kazandığımız maçlarda çok büyük etkileri var. İçerideki maçlarımızda 10 bin kişinin üzerinde oynamaya başladık. Taraftarımızın desteklerini hissediyoruz. Onların desteğini karşılıksız bırakmamak için sezon sonu hedefimize ulaşarak onları mutlu etmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.