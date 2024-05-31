Ankaragücü'nden Emre Belözoğlu kararı!

Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:55
Ankaragücü'nden Emre Belözoğlu kararı!
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Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından, karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


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