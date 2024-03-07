Ankaragücü'nden Ertaç Özbir için sakatlık açıklaması

MKE Ankaragücü, İstanbulspor maçında sakatlanan kaleci Ertaç Özbir'in sağ diz yan bağında yırtık ve ciddi zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 20:28
Ankaragücü'nden Ertaç Özbir için sakatlık açıklaması
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynanan maçta sakatlanan kaleci Ertaç Özbir'in sağ diz yan bağında yırtık ve ciddi zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ertaç Özbir'in İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından çekilen MR ve yapılan tetkikleri sonucunda, sağ diz dış yan bağında ikinci derece yırtık ve bağda ciddi zorlanma tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.


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