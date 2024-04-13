Ankaragücü'nden hayati 3 puan

Yayınlanma: 13.04.2024 - 18:24

Güncelleme: 13.04.2024 - 18:24

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ile Selçuk İnan'ın yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ankaragücü 3-1 kazanırken goller; 31 ve 68. dakikalarda Efkan Bekiroğlu, 65. dakikada ise Ali Sowe'dan geldi. Efkan Bekiroğlu, Ali Sowe'un golünde de asisti yapan isim oldu.

YABANCI VAR HAKEMİ İLK KEZ GÖREV YAPTI

Maçta VAR hakemi olarak İspanyol hakem Mario Melero Lopez, bir Süper Lig maçında görev yapan ilk yabancı VAR hakemi oldu. İspanyol hakem, maçta ilk müdahaleyi yaptı.

Ankaragücü'nün Ali Sowe ile 24. dakikada bulduğu gol Melero'nun Ali Şansalan'a uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 37'ye yükseltirken, Gaziantep FK 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Ankaragücü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.