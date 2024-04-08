Ankaragücü'nden TFF'ye çağrı!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) temmuz ayında seçime gitmesinin geç bir tarih olduğunu duyurdu.

AA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 23:09
Ankaragücü'nden TFF'ye çağrı!
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) temmuz ayında seçime gitmesinin geç bir tarih olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF'nin 18 Temmuz'da seçime gidecek olmasıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Yönetim Kurulunun 18 Temmuz olarak duyurduğu Seçimli Genel Kurul tarihi, Türk futbolunun bulunduğu kaos ortamından çıkarılabilmesi için geç bir tarihtir. Olağanüstü seçimli genel kurulun ivedi şekilde gerçekleştirilmesi, 2024-2025 sezonu planlamasının ve hazırlıklarının göreve gelecek yeni yönetim tarafından yapılması, futbolumuzun geleceği için zorunlu bir hal almıştır. Türkiye Futbol Federasyonunu mayıs ayında gerçekleşecek seçimli genel kurul kararı almaya davet ediyoruz."


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