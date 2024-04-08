TFF'den seçim açıklaması: 'EURO 2024'ün bitişi göz önüne alınarak...'

TFF, EURO 2024 tarihleri göz önüne alınarak seçimlerin 18 Temmuz'da yapılacağına karar verildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 21:26
TFF'den seçim açıklaması: 'EURO 2024'ün bitişi göz önüne alınarak...'
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Türkiye Futbol Federasyonu seçim tarihini resmen açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, 31 Temmuz'a kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının EURO 2024 programı nedeniyle 18 Temmuz'da seçimli olarak yapılacağı açıklandı.

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ 18 TEMMUZ'DA

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


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