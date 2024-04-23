Ankaragücü'ne kötü haber: Sedyeyle oyundan çıktı!

Yayınlanma: 23.04.2024 - 22:56

Güncelleme: 23.04.2024 - 23:30

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı ağırlayan Ankaragücü'nde bir sakatlık yaşandı.

Ankaragücü'nde Olimpiu Morutan, 83. dakikada sakatlandı. Rumen futbolcu, sakatlığı sonrası sedyeyle oyundan çıktı.

Ankaragücü'nde Morutan yerine Tasos oyuna dahil oldu.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Belözoğlu, karşılaşmada sakatlık yaşayan Olimpiu Morutan için, "Tendonda bir kopma varsa o zaman altı ayı bulur. Ümit ediyorum öyle bir haber almayız. Böyle bir şey inşallah yaşamaz. Ama yaşarsa da çok iyi dönebilecek karaktere sahip bir oyuncu" cevabını verdi.