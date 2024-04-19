Beşiktaş evinde kabustan uyanmasını bildi! Beşiktaş 2-0 Ankaragücü

Yayınlanma: 19.04.2024 - 19:03

Güncelleme: 19.04.2024 - 21:59

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynana maçı siyah beyazlı takım 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ernest Muçi, 67. dakikada ise Jackson Muleka kaydetti.

Beşiktaş'ta Jonas Svensson, gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Norveçli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

TOPRAKTEPE GALİBİYETLE BAŞLADI!

Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, Serdar Topraktepe'yi takımın başına getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, siyah beyazlı takımdaki 2. dönemine galibiyetle başladı. Serdar Topraktepe daha önce de Rıza Çalımbay sonrası geçici süreliğine takımı çalıştırmıştı.

GALİBİYET HASRETİ BİTTİ!

Ligde son 5 maçını kazanamayan Beşiktaş, galibiyet hasretine bu maçla son verdi.

Ernest Muçi, Beşiktaş'ın Ankaragücü'ne attığı 200. golü kaydetti. 100. golü ise Ali Gültiken kaydetmişti.

13 YILDIR YENEMİYOR!

Rakibi karşısındaki Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de sahasında 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 12 lig maçında 4 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 51 yaptı. Ankaragücü ise 37 puanda kaldı.

Siyah beyazlı takım, bir sonraki hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak. Ankaragücü ise Rizespor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 2-0 Ankaragücü

89' SARI KART | Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, Stelios Kitsiou ve Tayyip Talha'ya sarı kart gösterdi.

84' SARI KART | Ankaragücü'nde Ernest Muçi'ye faul yapan Nihad Mujakic sarı kart gördü.

82' Al Musrati'nin kaptığı topta hızlı paslaşan Beşiktaş'ta sağ çaprazda topu alan Chamberlain ayağının üstüyle sert vurdu. Top direğin üstünden dışarıya gitti.

77' Sağ kanatta topla buluşan Christian Bassogog ceza sahası çizgisi üstünden ortasını yaptı ancak isabetli olmadı.

71' Beşiktaş'ın kaptırdığı topta ceza sahası içinde topu alan Ali Sowe'un vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu tamamlayan Morutsan'a savunma GOL izni vermedi.

67' GOL | Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Skor 2-0! Rashica'nın kullandığı kornerde kalabalık arasında iyi yükselen Muleka kafa vuruşuyla topu yan direkten ağlara yolladı.

59' Beşiktaş penaltı bekliyor. Ghezzal'ın sağ kanattan getirdiği topta Rashica'nın vuruşu savunmadan döndü. Beşiktaşlı oyuncular, savunma oyuncusunun elle oynadığı yönünde itirazları olsa da hakem oyunu devam ettirdi.

57' Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü.

51' Ali Sowe ile duvar pası yapan Stelios Kitsiou altı pas içinden vuruşunu yaptı. Top kalenin üstünden dışarıya gitti.

50' Soldan çevrilen topta ceza yayı önünde topu alan Efkan'ın sert vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

45' Üç kişiyle çok hızlı çıkan ev sahibi ekipte Rashica'nın pasında topu alan Muçi'nin ceza sahası dışından şutu savunmadan kornere gitti.

39' Morutsan'ın sağ çaprazdan ortasında arka direğe yönelen top direkten döndü. Dönen topta Ali Sowe'un kafa vuruşunu savunma çıkardı.

38' Svensson'un sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topu alan Muleka kaleye yüzünü dönemeyince topu kaybetti.

35' Sol kanatta topu alan Christian Bassogog, Joe Worrall'ı geçip sol çaprazdan kaleyi denedi. Top kalenin yanından dışarıya gitti.

31' SARI KART | Beşiktaş'ta Jonas Svensson sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

22' Ceza sahası dışında topu alan Gedson sol ayağıyla çok sert vurdu. Bahadır köşeden muhteşem çıkardı. Korner.

21' Yine hızlı gelen Beşiktaş'ta Muçi'nin köşeye şutu Bahadır'ın parmaklarının ucundan kornere gitti.

18' GOL | Beşiktaş 1-0 öne geçti! Beşiktaş, Gedson ile çok hızlı çıktı. Gedson'un getirdiği topta Ernest Muçi ceza yayı üzerinde topla buluşup ayağının içiyle çok klas vurdu. Top kaleci Bahadır'ın bakışları arasında ağlarla buluştu.

15' Bassogog'un topun dibine girerek ortasında Ali Sowe bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Top kaleyi bulmadı.

13' Rashica'nın sol kanattan ortasında Kazımcan Karataş'ın ters kafa vuruşu direkten kornere gitti.

10' Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rashica uzak köşeyi düşündü. Yerden giden top direğin dibinden dışarıya gitti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi