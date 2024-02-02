Ankaraspor'dan Olcay Şahan'a yeni görev

2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ankaraspor'da forma giyen Olcay Şahan, kulübün futbol sorumlusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 16:27
Ankaraspor'dan Olcay Şahan'a yeni görev
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2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ankaraspor'da kariyerine devam eden Olcay Şahan'dan sürpriz bir imza geldi.

Ankaraspor, 36 yaşındaki futbolcunun kulübün futbol sorumlusu olduğunu açıkladı.

Ankaraspor'un açıklaması şu şekilde:

"Yönetim kurulumuz ile takım kaptanımız Olcay Şahan arasında yapılan görüşme sonucunda Olcay Şahan'ın takımımızın Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Kendisine Ankaraspor ailemizin çatısı altında başarılar dileriz."


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