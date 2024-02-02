Ankaraspor'dan Olcay Şahan'a yeni görev

Yayınlanma: 02.02.2024 - 16:27

Güncelleme: 02.02.2024 - 16:27

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ankaraspor'da kariyerine devam eden Olcay Şahan'dan sürpriz bir imza geldi.

Ankaraspor, 36 yaşındaki futbolcunun kulübün futbol sorumlusu olduğunu açıkladı.

Ankaraspor'un açıklaması şu şekilde:

"Yönetim kurulumuz ile takım kaptanımız Olcay Şahan arasında yapılan görüşme sonucunda Olcay Şahan'ın takımımızın Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Kendisine Ankaraspor ailemizin çatısı altında başarılar dileriz."