Olcay Şahan'dan derbi yorumu: 'Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarında hep tarih yazmıştır'

Yayınlanma: 09.12.2023 - 15:01

Güncelleme: 09.12.2023 - 15:01

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesi siyah-beyazlı ekibin eski futbolcusu Olcay Şahan karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu tür büyük maçlarda motivasyonun, takımın eksiklerini kapatacağını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Beşiktaş'ın son haftalarda çok sakat oyuncusu var ama böyle maçlarda isimler fark etmez, çıkıp oynarsın. Beşiktaş'ın da bugün çıkıp gerekeni yapacağını düşünüyorum. Bu derbi atmosferini yaşamış oyuncu sayısı, Fenerbahçe'ye göre daha fazla. Bu yüzden işleri kolaylaşacak. Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarında hep tarih yazmıştır. Bu akşam yine tarih yazacak" dedi.

'RUH OLARAK GEÇEN SEZONA GÖRE DAHA İYİLER'

Fenerbahçe'nin geçen sezona göre daha iyi bir takım olduğunu vurgulayan millî futbolcu, "Fenerbahçe lige çok iyi başladı. Gerçekten bu sene İsmail hocanın sayesinde iyi bir takım oldular. Aynı zamanda ruh olarak da geçen sezona göre daha iyi durumdalar. Mesela İrfan Can Kahveci'nin Nordsjaelland maçından sonra taraftarla tartışmasının ardından oyuncular İrfan'ın yanına gidip ona hemen destek oldular. Geçen sezon bu durum böyle değildi. Oyuncular, taraftarın önüne atılıyordu. Şimdi daha iyi bir takımdaşlık mevcut" ifadelerini kullandı.

'NE YAPTIĞIMIZIN FARKINDA DEĞİLDİM'

Fenerbahçe'ye son dakikada kaydettiği unutulmaz gol hakkında da konuşan Olcay Şahan, "Orada ne yaptığımın çok farkında değildim, daha sonradan farkına vardım. İnönü Stadı'nın ilk derbi golünü efsane Onursal Başkanımız Süleyman Seba atmıştı. Son golü de ben attım. Bunun önemini daha sonra idrak ettim. İnanılmaz duygular yaşadım. Sabah 6'ya kadar uyuyamamıştım. Bu güzel hisleri inşallah bir gün kenarda hoca olarak da yaşarım" diye konuştu.

'İNÖNÜ'DE OLMAK İSTERDİM'

Tecrübeli futbolcu, bu akşamki derbi mücadelesiyle ilgili son olarak şunları söyledi:

"Bu akşam İnönü'de sahada olmak isterdim. TV'den sürekli eski maçları izliyorum. Kendimi görüyorum, tarih yazdığımı görüyorum. Bunları da izleyince insanın oynayası geliyor. İnşallah bir gün o derbiye Beşiktaş'ın hocası olarak çıkarım."