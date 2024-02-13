Antalya Bisiklet Turu'nda zafer İtalyan sporcu Davide Piganzoli'nin!

Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:41

Güncelleme: 13.02.2024 - 15:41

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), Antalya-Antalya etabıyla sona erdi.

Organizasyonun dördüncü ve son etabı, Antalya Akvaryum'dan start aldı. Bisikletçiler, 185,4 kilometre pedal çevirerek Burdur il sınırı, Kargı, Çamlıca'dan geçti ve yarışı Cumhuriyet Meydanı'nda tamamladı.

Etabı 4.16.08'lik derecesiyle TDT-Unibet'in Hollandalı sporcusu Hartthijs de Vries kazandı. Alpecin-Deceuninck'ten Belçikalı Fabio Van Den Bossche ikinci olurken, Q36.5 Pro Cycling Team'den İtalyan Alessandro Fancellu üçüncü sırayı aldı.

Antalya Bisiklet Turu'nun genel klasmanında ise ilk üç sıraya İtalyanlar yerleşti. Polti-Kometa takımından Davide Piganzoli, organizasyonu birinci olarak tamamladı. VF Group Bardiani CSF Faizane'den Alessandro Pinarello ikinci, Bahrain Victorious'un Edoardo Zambanini üçüncü sırayı aldı. Organizasyonun en iyi takımı da Q36.5 Pro Cycling Team oldu.

"TAKIMIMIN PERFORMANSINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"



Magenta ve turuncu mayoyu organizasyonun birincisi Davide Piganzoli elde etti. Polti-Kometa'dan Giovanni Lonardi ise sarı mayoyu kazandı. Yeşil mayoyu da etabın birincisi Hartthijs de Vries aldı.

Sporculara ödüllerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut takdim etti.

Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) genel klasman birincisi Davide Piganzoli, yarışta kendisinin ve takımının performansından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Polti-Kometa takımının 21 yaşındaki İtalyan bisikletçisi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Organizasyonu değerlendiren Piganzoli, "Takımımın performansından dolayı çok mutluyum. Kendi performansım da çok iyiydi. Yarış için çok yoğun çalıştık. Sonuna kadar genel klasmandaki liderliğimizi korumaya çalıştık ve bunu da başardık" ifadelerini kullandı.

Davide Piganzoli

"İLK GÜNKÜ ETAP BİRAZ DAHA SPRİNTERLER İÇİNDİ"

Türkiye'ye ilk defa geldiğini aktaran genç bisikletçi, "Gerçekten yolları çok beğendim. Burada geçirdiğim zaman da gerçekten hoşuma gitti. Etaplar da çok iyiydi. Bir tane zor etap vardı. Son etap da biraz zordu. İlk günkü etap biraz daha sprinterler içindi. Her şeye rağmen etapların üstesinden geldik ve iyi yarış çıkardık" diye görüş belirtti.

İlerleyen dönemde Türkiye'de yeniden yarışlara katılmak istediğini dile getiren Piganzoli, "Takımım sadece temmuza kadar plan yaptı. O yüzden bu sene içinde Türkiye'de başka bir yarışa kesin katılırım diyemiyorum. Böyle bir ihtimal çıkarsa da katılmak isterim çünkü burayı gerçekten çok beğendim" diye konuştu.

Turdaki diğer takımları da değerlendiren Piganzoli, "Birçok iyi takım burada yarıştı. Beni de sonuna kadar zorladılar ama limitimi de aşmadım" ifadelerini kullandı.