Antalya’da golf günleri

Mücadeleler, New Course ve Old Course sahalarında oynandı. Farklı ülkelerden gelen amatör ve profesyonel golfçüler, hafta boyunca yüksek tempolu bir rekabet sergiledi. Son güne kadar süren çekişme, organizasyonun heyecan dozunu final anına kadar taşıdı.

Turnuva kapsamında düzenlenen Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy, Nurettin Özaltın Memorial Trophy, Sebahat Özaltın Ladies Tournament ve Nuri Özaltın Memorial kategorileri, hem sportif performans hem de organizasyonun köklü geleneğini yansıtan karşılaşmalara sahne oldu. Celebrity Professional Challenge ise profesyonel isimlerle katılımcıları aynı sahada buluşturarak turnuvaya farklı bir dinamizm kazandırdı.





Turnuva haftasının zirve noktası ise 14 Şubat akşamı düzenlenen Gala Gecesi ve Ödül Töreni oldu. Ödül töreninde kazanan isimler Gloria Golf Club Direktörü David Claretarafından açıklandı. Kategoriler tek tek anons edilirken salonda yükselen heyecan, şampiyonların sahneye davet edilmesiyle alkış fırtınasına dönüştü. Zarif seremoni ve etkileyici atmosferiyle gala gecesi, turnuvanın finaline yakışan görkemli bir kapanışa imza attı.

Gloria Özaltın Championship 2026, rekabet seviyesi, organizasyon kalitesi ve final gecesinin etkileyici atmosferiyle Belek’i global golf takviminin önemli merkezlerinden biri olarak konumlandırmaya devam etti.

SONUÇLAR

Gloria Özaltın Championship 2026

Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy Cat A Kazananı: DessieTimbs

Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy Cat B Kazananı: Noel Tivnan

Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy Ladies Cat A Kazananı:Marina Yakhina

Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy Ladies Cat B Kazananı:Güler Öztürk

Nurettin Özaltın Memorial Trophy Cat A Kazananı: KarstenGrussendorf

Nurettin Özaltın Memorial Trophy Cat B Kazananı: Milen Yankov

Nurettin Özaltın Memorial Trophy Ladies Cat A Kazananı: Marina Yakhina

Nurettin Özaltın Memorial Trophy Ladies Cat B Kazananı: MairnaAkishina

Sebahat Özaltın Ladies Tournament Gross Şampiyonu: IrinaNesterova

Nuri Özaltın Memorial Trophy Gross Şampiyonu: Thomas Krieger