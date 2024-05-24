Antalya derbisinde kazanan çıkmadı! Alanyaspor 1-1 Antalyaspor
Trendyol Süper Lig'in 38 ve son haftasında Corendon Alanyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Alanyaspor'un golü 3. dakikada Hwang Ui-jo ile gelirken, Antalyaspor'un golü 80. dakikada Adam Buksa ile geldi.
Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında son maçına çıktı.
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 52, Antalyaspor ise 49 puanla ligi tamamladı.
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