Antalyaspor'un yeni hocası Alex de Souza eski takım arkadaşını istiyor!

Gelecek sezon Antalyaspor'da göreve başlayacak Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza'nın, Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Semih Şentürk ile çalışmak istediği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 11:52
Antalyaspor'un yeni hocası Alex de Souza eski takım arkadaşını istiyor!
Abone Ol google-news

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un gelecek sezon göreve başlayacak teknik direktörü Alex de Souza'dan çarpıcı bir hamle geldi. Brezilyalı teknik direktörün, teknik heyetini Semih Şentürk'le güçlendirmek istediği belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Alex de Souza'nın eski takım arkadaşını, Antalyaspor'da teknik ekibine dahil etmek istediği aktarıldı.

Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin U19 Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürütüyor.

Semih Şentürk

"TÜRKİYE'YE DÖNÜYORUM"

Antalyaspor'da Alex döneminin başlaması kısa süre önce resmi olarak açıklanmıştı. Antalyaspor'un resmi hesabından paylaşılan bir videoda taraftarlara seslenen Alex de Souza şu sözleri dile getirmişti:

"2004 yılında Türkiye'ye ilk adımımı attım. Hem sportif hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim. Bugün 20 sene sonra Antalyaspor için Türkiye'ye yeni anılar eklemek için dönüyorum. Bu sefer sahanın kenarında Antalyaspor'un teknik direktörü olarak. Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin."

Alex, açıklamasının sonundaki 'Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin' sözlerini Türkçe söylemişti.


Alex de Souza haberleri antalyaspor haberleri Semih Şentürk haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama: 5 kişi hakkında işlem başlatıldı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama: 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt: 'Dizi senaryosu anlatıyor'

Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt: 'Dizi senaryosu anlatıyor'
Dursun Özbek'in konuştuğu sırada Fenerbahçe'den paylaşım

Dursun Özbek'in konuştuğu sırada Fenerbahçe'den paylaşım
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Avrupa basınında gündem derbi: 'İntikam soğuk yenen bir yemektir'

Avrupa basınında gündem derbi: 'İntikam soğuk yenen bir yemektir'
Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye Raporu

Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye Raporu
Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu!

Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu!
Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor

Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor
Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'On kişilik Fenerbahçe’nin onur skoru'

Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'On kişilik Fenerbahçe’nin onur skoru'
Cumhuriyet coşkusu sahnelendi: ‘Bu Memleket Bizim’ oyunu Harbiye’de büyük ilgi gördü

Cumhuriyet coşkusu sahnelendi: ‘Bu Memleket Bizim’ oyunu Harbiye’de büyük ilgi gördü
Futbolcular kavga etmişti: Galatasaray'dan yaşanan olaylar sonrası açıklama!

Futbolcular kavga etmişti: Galatasaray'dan yaşanan olaylar sonrası açıklama!
Sakarya’da inşaat kazısı esnasında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu!

Sakarya’da inşaat kazısı esnasında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu!