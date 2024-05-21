Antalyaspor'un yeni hocası Alex de Souza eski takım arkadaşını istiyor!

Yayınlanma: 21.05.2024 - 11:52

Güncelleme: 21.05.2024 - 11:52

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un gelecek sezon göreve başlayacak teknik direktörü Alex de Souza'dan çarpıcı bir hamle geldi. Brezilyalı teknik direktörün, teknik heyetini Semih Şentürk'le güçlendirmek istediği belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Alex de Souza'nın eski takım arkadaşını, Antalyaspor'da teknik ekibine dahil etmek istediği aktarıldı.

Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin U19 Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürütüyor.

Semih Şentürk

"TÜRKİYE'YE DÖNÜYORUM"

Antalyaspor'da Alex döneminin başlaması kısa süre önce resmi olarak açıklanmıştı. Antalyaspor'un resmi hesabından paylaşılan bir videoda taraftarlara seslenen Alex de Souza şu sözleri dile getirmişti:

"2004 yılında Türkiye'ye ilk adımımı attım. Hem sportif hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim. Bugün 20 sene sonra Antalyaspor için Türkiye'ye yeni anılar eklemek için dönüyorum. Bu sefer sahanın kenarında Antalyaspor'un teknik direktörü olarak. Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin."

Alex, açıklamasının sonundaki 'Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin' sözlerini Türkçe söylemişti.