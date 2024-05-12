Kasımpaşa, Antalyaspor'u 3 golle geçti

Süper Lig'de 36. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 21:42
Kasımpaşa, Antalyaspor'u 3 golle geçti
Abone Ol google-news

Süper Lig'de 36. hafta maçında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'nın gollerini 16. dakikada Julien Ngoy, 37. dakikada Nuno Da Costa ve 82. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic kaydetti.

Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt 80. dakikada kırmızı kart gördü. Konuk ekibin golü 90. dakikada Amar Gerxhaliu'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 52'ye yükseltti. Antalyaspor 45 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Rizespor'a konuk olacak. Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.


kasımpaşa haberleri antalyaspor haberleri Trendyol Süper Lig haberleri

İlgili Haberler

Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4 golle geçti!

Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4 golle geçti!
Kasımpaşa'nın yüzü Aytaç Kara ile gülüyor!

Kasımpaşa'nın yüzü Aytaç Kara ile gülüyor!
Kasımpaşa, Kayseri'de 3 puanı 2 golle aldı! Kayserispor 0-2 Kasımpaşa

Kasımpaşa, Kayseri'de 3 puanı 2 golle aldı! Kayserispor 0-2 Kasımpaşa
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray derbi maçına lider gidiyor! Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray

Galatasaray derbi maçına lider gidiyor! Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray
Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu
Trendyol 1. Lig'de tarihe geçen uzatmalar! İşte Süper Lig yolu...

Trendyol 1. Lig'de tarihe geçen uzatmalar! İşte Süper Lig yolu...
Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Arda Güler yine boş geçmdi! Real Madrid Granada karşısında şov yaptı!

Arda Güler yine boş geçmdi! Real Madrid Granada karşısında şov yaptı!
Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!

Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!
Doğal şifacı olan 4 burç: Bu burçlar etrafına sağlık ve neşe saçıyor

Doğal şifacı olan 4 burç: Bu burçlar etrafına sağlık ve neşe saçıyor
Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu