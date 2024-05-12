Kasımpaşa, Antalyaspor'u 3 golle geçti
Süper Lig'de 36. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'de 36. hafta maçında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Kasımpaşa oldu.
Kasımpaşa'nın gollerini 16. dakikada Julien Ngoy, 37. dakikada Nuno Da Costa ve 82. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic kaydetti.
Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt 80. dakikada kırmızı kart gördü. Konuk ekibin golü 90. dakikada Amar Gerxhaliu'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 52'ye yükseltti. Antalyaspor 45 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Rizespor'a konuk olacak. Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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