Antalya düştü

Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi evinde Kocaelispor’u 1-0 yendi. Ancak Eyüpspor, F.Bahçe ile 3-3 berabere kalıp puanını 33’e yükseltince, Antalya 32 puanda kalıp sezonu 16. bitirerek küme düştü. Maç sonu Antalya’da büyük üzüntü yaşandı. Kayserispor, Antalya ve Karagümrük gelecek sezon TFF 1. Lig’de olacak.