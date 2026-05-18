Antalya düştü

Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi evinde Kocaelispor’u 1-0 yendi. Ancak Eyüpspor, F.Bahçe ile 3-3 berabere kalıp puanını 33’e yükseltince, Antalya 32 puanda kalıp sezonu 16. bitirerek küme düştü. Maç sonu Antalya’da büyük üzüntü yaşandı. Kayserispor, Antalya ve Karagümrük gelecek sezon TFF 1. Lig’de olacak.
18.05.2026 04:00:00
Bülent Ecevit
