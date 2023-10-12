Antalya Toroslar farklı kaybetti
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Bourges Basket'e 124-92 mağlup oldu.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, H Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine 124-92 yenildi.
Bourges kentindeki Prado Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 29-20 önde geçen Fransız temsilcisi, soyunma odasına da 69-39 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda farkı koruyan ve son periyoda 90-66 önde giren Tango Bourges Basket, salondan 124-92 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekipte Tima Pouye 30 sayıyla oynarken, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'da Kelsey Bone 37 sayı kaydetti.
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