Antalya Toroslar farklı kaybetti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Bourges Basket'e 124-92 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 08:39
Antalya Toroslar farklı kaybetti
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, H Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine 124-92 yenildi.

Bourges kentindeki Prado Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 29-20 önde geçen Fransız temsilcisi, soyunma odasına da 69-39 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda farkı koruyan ve son periyoda 90-66 önde giren Tango Bourges Basket, salondan 124-92 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Tima Pouye 30 sayıyla oynarken, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'da Kelsey Bone 37 sayı kaydetti.


FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Tango Bourges Basket

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