Antalyaspor 5 maçlık hasretine son verdi!

3.11.2025 22:41:00
Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

EROL BULUT'TAN İLK GALİBİYET

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü dakika 75'te Yohan Boli kaydetti.

Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk galibiyetini aldı ve 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bu galibiyetin ardından Antalyaspor, puanını 13'e yükseltti. Eyüpspor, 8 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Eyüpspor, Samsunspor deplasmanına gidecek. 

