Antalyaspor 5 maçlık hasretine son verdi!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.
EROL BULUT'TAN İLK GALİBİYET
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü dakika 75'te Yohan Boli kaydetti.
Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk galibiyetini aldı ve 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Bu galibiyetin ardından Antalyaspor, puanını 13'e yükseltti. Eyüpspor, 8 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Eyüpspor, Samsunspor deplasmanına gidecek.