Erol Bulut imzayı attı: 'Hedefimiz Antalyaspor'u iyi yerlere getirebilmek'

Kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende 2 yıllık sözleşmeye imza atan Bulut, Antalyaspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Şehre inancı olduğundan dolayı Antalya'da bulunduğunu ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Anadolu kulüplerinde çalıştım. Anadolu kulüplerindeki atmosferi, sıkıntıları biliyorum. Türkiye'de büyüğünden küçüğüne bütün kulüplerde sıkıntılar var. Sıkıntıları birlikte aşmamız gerekiyor. Sadece benim, ekibimle yapacağım bir şey değil. Yönetici, futbolcular, taraftar ve medya elbirliği yapmamız lazım. Birlikteysek bu birlikteliği göstermemiz lazım. Sadece söylemekle olmaz. Yapacağımız hamlelerle, davranışlarla bunu göstermemiz lazım. Yapmacık olmayacağız. Aidiyet duygusu ben de her zaman üst düzeyde. Antalyaspor'da da o şekilde olacak. Antalyaspor'un başarısı için elimden ne geliyorsa yapacağım."

- "HEDEFİMİZ ANTALYASPOR'U İYİ YERLERE GETİREBİLMEK"

Bulut, takımla ilgili gerekli analizleri yaptıklarını, bazı eksikliklerin olduğunu ifade etti.

Mevcut kadroyla en iyisini sezon sonuna kadar yapmaları gerektiğini kaydeden Bulut, "İlk hedefimiz ocak ayına kadarki bölüm. Benim her zaman hedefim var. Türkiye Kupası her Anadolu kulübünün Avrupa'ya gidebilme yolunda hedefidir. Hem ligi hem de kupayı istikrarlı bir şekilde yürütmemiz lazım. Bir tarafa daha yoğun zaman harcarsanız diğer tarafı kaybedebilirsiniz. Hedefimiz Antalyaspor'u iyi yerlere getirebilmek. Bunun için birliktelik lazım. Gemide bir delik açıldığında birlikte kapatmaya çalışacağız. Kapatmazsak deliğin ikincisi, üçüncüsü açılır. Bazı şeyleri değiştirmeye geldik" diye konuştu.

Ligde 10-12 takımın aynı seviyelerde olduğuna dikkati çeken Bulut, futbolculara güven aşılayarak performanslarını arttırmak istediğini vurguladı.

Bulut, öncelikli olarak ulaşabilecekleri hedefe futbolcuları inandırması gerektiğini dile getirdi.

Gaziantep deplasmanının zorlu geçeceğini belirten Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımı o maça hazırlayacağız. Depremi orada yaşamıştım. Yeri gelmişken orada benimle ilgili bazı yazılar çıktı. Depremi ailemle, çocuklarımla yaşadım. Hiçbir yerden kaçıp gitmedim. Kulübe ve depremzedelere, 'kaçtı' diye yazanlar benim kadar yardım etti mi acaba. Ben yardımlarımı belgeleyebilirim. Kulübe neler bıraktığımı da belgeleyebilirim. Orada güzel ve kötü günlerimiz oldu. Oraya 3 puan almaya gideceğiz."

"KENDİSİNE GÜVENİYORUZ"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin de geçen hafta içerisinde Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını hatırlattı.

Perçin, Belözoğlu'na bu süreçte kendilerine sağladığı kolaylıklar nedeniyle teşekkür etti.

Belözoğlu'nun ayrılığının ardından yönetim kurulu ve Antalya'nın önde gelenleriyle yaptıkları toplantı sonucunda Erol Bulut isminin ön plana çıktığını anlatan Perçin, "Erol hocamız camiamıza hayırlı olur inşallah. Kendisine güveniyoruz. Futbol kariyeri ortada. Başarıları ortada. Disiplini, futbol bilgisi ve ekibiyle çok başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.