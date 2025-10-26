Başakşehir, Antalyaspor deplasmanında nefes aldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.10.2025 17:13:00
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Antalyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir, 4-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri dakika 22 ve 88. dakikalarda Eldor Shomurodov ile dakika 45+4 ve 53. dakikalarda Nuno da Costa kaydetti.

Antalyaspor'da Doğukan Sinik, 29 ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Başakşehir'in, Antalyaspor karşısında 10. dakikada Yusuf Sarı ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir, 5 maç sonra galibiyet hasretine son vererek puanını 10'a yükseltti.

Öte yandan Antalyaspor ise 10 puanda kaldı ve galibiyet özlemi 5 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında RAMS Başakşehir, Kocaelispor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek.

