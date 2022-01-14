Antalyaspor, Admir Mehmedi'yi transfer etti
Fraport TAV Antalyaspor, Alman ekibi Wolfsburg'tan forvet oyuncusu Admir Mehmedi'yi transfer etti.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, devre arası transfer döneminin ilk transferini Almanya’dan yaptı.
Kırmızı beyazlı ekip Almanya Ligi ekiplerinden Wolfsburg’da forma giyen İsviçre asıllı forvet oyuncusu Admir Mehmedi’yi 2,5 yıllık anlaşma imzaladı.
Antalyaspor, oyuncuyla anlaştığını resmi Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu.
"BİZİ BURAYA TOPLAYAN ŞEY TUTKU"
Antalya Stadyumu’na elinde futbol topuyla çıkan Admir Mehmedi, "Bizi bu devasa yapılara toplayan şey nedir? 11 oyuncudan oluşan iki takımın birbirlerinin kalesine topu geçirmeye çalışması mı? Ya da sadece kazanmak mı? Rekabet? Hırs? Zeka? Tabii ki hepsinden biraz var ama bence bizi buraya toplayan şey tutku. Kimi zaman güneşli bir bahar öğleninde kimi zaman fırtınalı bir kış gecesinde. Ben Admir Mehmedi. Bu tutkuyu yaşamaya ve yaşatmaya hazırım. Peki ya siz?" ifadelerini kullandı.
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