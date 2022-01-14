Adana Demirspor, İsmail Çokçalış'ı açıkladı

14 Ocak 2022 Cuma, 20:40

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 21 yaşındaki İsmail Çokçalış ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, son olarak Bursaspor forması giyen, 21 Yaş Altı Milli Takımı'mızda görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncu İsmail Çokçalış ile 3 buçuk yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

Takımımız son olarak Bursaspor forması giyen, U 21 Milli takımımızda görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncu İsmail Çokcalış ile 3.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.#AdanaDemirspor pic.twitter.com/emBbzeUqXE — Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 14, 2022

Genç oyuncunun daha önce ismi Galatasaray ile anılmıştı ve transfer gerçekleşmemişti.

Bursaspor formasıyla 32 karşılaşmada görev alan İsmail Çokçalış, 1 gol ve 3 asist katkılık performans sergiledi.

İSMAİL ÇOKÇALIŞ KİMDİR?

İsmail Çokçalış, 21 Haziran 2000'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya geldi. 2012 yılında Vakıfköy'e giriş yapan ve Bursaspor formasıyla futbol hayatına başlayan İsmail, alt yaş gruplarında boy gösterdikten sonra 2018 yılında profesyonel oldu.

2019'da TFF 3. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'a kiralanan İsmail, 15 resmi maça çıktıktan sonra kulübüne geri döndü. Bursaspor'dan ise geçtiğimiz haftalarda sözleşme fesih ederek ayrıldı.