Kayserispor, Bertolacci ve Abdulkadir Parmak'ı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fatih Karagümrük'ten Andrea Bertolacci ve Trabzonspor'dan Abdülkadir Parmak'ı renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2022 Cuma, 19:47
Kayserispor, Bertolacci ve Abdulkadir Parmak'ı renklerine bağladı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Fatih Karagümrük'ten Andrea Bertolacci ile 2,5 yıllık, Trabzonspor'dan ise Abdulkadir Parmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "V. Fatih Karagümrük'ten transferimiz Andrea Bertolacci ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Bertolacci'ye hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Trabzonspor'dan transferimiz Abdulkadir Parmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Abdulkadir'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."


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