Antalyaspor, Başakşehir'i tek golle devirdi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0 kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Dario Saric kaydetti.
2 haftalık yenilgi serisini bitiren Antalyaspor, puanını 12'ye çıkardı. Başakşehir ise 8 puanda kaldı.
Antalyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Başakşehir ise sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
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