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Antalyaspor, Başakşehir'i tek golle devirdi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 21:28
Antalyaspor, Başakşehir'i tek golle devirdi
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Dario Saric kaydetti.

2 haftalık yenilgi serisini bitiren Antalyaspor, puanını 12'ye çıkardı. Başakşehir ise 8 puanda kaldı.

Antalyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Başakşehir ise sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.


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