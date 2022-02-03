Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den Sinan Gümüş açıklaması

03 Şubat 2022 Perşembe, 19:50

Ara transfer döneminde kadrosuna Luiz Adriano'yu ekleyen Antalyaspor'da çalışmalar devam ediyor.

Radyospor'a konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, transfere dair açıklamalarda bulundu.

LUIZ ADRIANO İMZALAYACAK

Brezilyalı futbolcu Luiz Adriano ile anlaştıklarını açıklayan Çetin, "Adriano bugün Antalya'da olacak. Luiz Adriano ile sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzalar atılacak" dedi.

"DIEGO COSTA İLE İLGİLENDİK"

İspanya Milli Takımı'nda forma giyen Diego Costa ile ilgilendiklerini söyleyen Çetin, "Transfer görüşmelerini bizzat ben yürüttüm. Kendisine 1.5 ya da 2.5 yıllık sözleşme teklif ettim. Diego Costa 6 aylık gelebileceğini söyledi. Şehri ve Antalyaspor'u küçümsediğini fark ettim. Ben de transferden vazgeçtim. 6 aylık transferler ne yazık ki şehre ve takıma aidiyet duygusu hissetmiyor. Diego Costa sonrasında 1.5 yıllık teklifimize 'evet' dedi. Bu sefer de ben kabul etmedim" diye konuştu.

SİNAN GÜMÜŞ TRANSFERİ

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan futbolcu Sinan Gümüş ile ilgilendiklerini belirten Çetin, "Fenerbahçe, Sinan Gümüş için yaptığımız ilk teklifi kabul etmedi. Sinan için Fenerbahçe'ye ikinci teklifimizi ilettik. Fenerbahçe'den cevap bekliyoruz. Sinan daha önce Antalyaspor'da oynadı, Sinan'ın da takımımızı tercih edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli oyuncu Serdar Aziz iddialarına da cevap veren Çetin, oyuncu ile ilgilenmediklerini açıkladı.