Dünya yıldızı Luiz Adriano, Antalyaspor ile sözleşme imzalayacak

03 Şubat 2022 Perşembe, 10:08

Türkiye'de kış transfer döneminin sona ermesine 5 gün kala Fraport TAV Antalyaspor dünya yıldızını Türkiye'ye getiriyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Luiz Adriano ile anlaşan Akdeniz temsilcisi, Brezilyalı yıldız ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

34 yaşındaki forvetin uçaktan fotoğrafını paylaşan Romano, "Brezilyalı forvet Luiz Adriano Antalyaspor'a imza atmak için şu an Brezilya'dan Türkiye'ye geliyor. 2023'e kadar anlaşma tamam. Resmi açıklama yakında" mesajını yazdı.

Kariyerine Brezilya ekibi Internacional'da başlayan Adriano, Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formalarını terletti.

34 yaşındaki forvetin Palmesiras'la sözleşmesi 31 Ocak 2022'de sona erdi. Kariyerinde 491 maçta oynayan Luiz Adriano 194 gol atarken, 69 asist yaptı.