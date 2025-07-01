Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe görevi bıraktığını açıkladı

Sinan Boztepe, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, "25 Ekim 2023 tarihinde resmen başladığım Antalyaspor Başkanlığı görevimi bugün itibarıyla sona erdirmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Bir hevesle başlayan yöneticilik görevinin bir sevdaya dönüştüğünü ifade eden Boztepe, ağır bir sorumluluk yüklediği kadar hayatının en anlamlı ve onurlu hizmeti olan Antalyaspor Başkanlığı görevini aşkla yerine getirmeye çalıştığını bildirdi.

Boztepe, Antalyaspor'dan desteklerini esirgemediğini belirttiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe belediye başkanları ve işbirliği yaptıkları kurum ve kuruluş yöneticilerine teşekkür etti.

"Antalyaspor'umuzun yanında olmaya devam edeceğim"

Boztepe açıklamasında, "Bu süreçte onların zamanlarından çaldığım, yeterli ilgiyi gösteremediğim, fazlasıyla ihmal ettiğim eşim ve evlatlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Onların anlayışı olmasa kulübümüz için ayırdığım yoğun mesainin üstesinden gelmem mümkün değildi." ifadelerine yer verdi.

Boztepe, yönetim kurulu üyelerine, birlikte çalıştığı tüm teknik direktörler ve yardımcılarına, Antalyaspor formasını terleten futbolculara, destek ekiplerine ve fedakarca görev yapan personele teşekkür etti.

Kulübün gerçek sahibi olarak nitelendirdiği Antalyaspor taraftarına minnet borçlu olduğunu vurgulayan Boztepe, açıklamasında şunları kaydetti:

"Her insan gibi bizler de hata yaptık. Bilmeden de olsa kimseyi üzüp kırdıysak onlardan da af diliyorum. Her veda bir sonraki merhabayı yakınlaştırır derler. Bu yüzden ben önceki başkanlar gibi camiamızdan uzaklaşmayacağım ve gücüm yettiğince Antalyaspor'umuzun yanında olmaya devam edeceğim. Camiamızdan helallik isteyerek sizlere veda ediyorum."

Antalyaspor'dan açıklama

Öte yandan Antalyaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Başkanımız Sinan Boztepe, 1 Temmuz itibarıyla görevinden istifa etmiş bulunmaktadır. Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler nedeniyle sonsuz teşekkür ederiz." denildi.