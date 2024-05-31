Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ile teknik direktör Alex'ten Burdur Valiliğine ziyaret

Bitexen Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve teknik direktör Alex de Souza, Burdur Valisi Türker Öksüz'e ziyarette bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 21:04
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ile teknik direktör Alex'ten Burdur Valiliğine ziyaret
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Bitexen Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve teknik direktör Alex de Souza, Burdur Valisi Türker Öksüz'ü ziyaret etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri'ni incelemeye gelen Boztepe ve Alex, Vali Öksüz ile bir süre görüştü.

Ziyaret sırasında Burdur Valisi Türker Öksüz, Teknik Direktör Alex ve Antalyaspor'a, yeni sezon çalışmaları için yeniden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kamp Tesisleri'ni tercih ettiklerinden dolayı teşekkür ederek başarı diledi

Görüşmede Antalyasporlu yöneticiler ile teknik heyette yer alması beklenen Mehmet Aurelio da hazır bulundu.


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