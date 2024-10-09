Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2024 - 19:13

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede Antalyaspor Asbaşkanı Levent Ördek ve kulübün yönetim kurulu üyeleri Ahmet Feridun Temuçin, Cesur Burak Akar ile Recep Bayraktar da yer aldı.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sinan Boztepe'ye üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti. Sinan Boztepe ise Başkan Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Antalyaspor forması hediye etti.


Etiketler: #antalyaspor #TFF #Sinan Boztepe #İbrahim Hacıosmanoğlu
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