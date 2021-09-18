Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

18 Eylül 2021 Cumartesi, 13:14

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden Beşiktaş Antalyaspor maçıyla Süper Lig'e dönüyor.

Lider durumda bulunan siyah-beyazlı takım deplasmanda kazanarak 3 puanla yoluna devam etmek istiyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri ise Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Antalya Stadyumu'nda 18 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTSHD 1'den canlı yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig’de 5. hafta mücadelesinde bu akşam Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olacak Siyah-Beyazlı takımda 5 eksik bulunuyor. Welinton, Georges-Kevin Nkoudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Kara Kartal ile Antalyaspor, Süper Lig’de bugün 51. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 50 lig karşılaşmasının 33’ünü Beşiktaş, 6’sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 11 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah- beyazlıların attığı 107 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 45 gol kaydetti.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Güray, Bünyamin, Veysel, Nuri, Milosevic, Poli, Mukairu, Gökdeniz, Wright

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Ghezzal, Souza, Salih, Pjanic, Larin, Batshuayi

Son 4 maçında 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puan kazanan Beşiktaş Süper Lig'de lider durumda. 4 puanlı Antalyaspor ise 15. sırada bulunuyor.