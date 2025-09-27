Antalyaspor'dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.09.2025 15:36:00
Cumhuriyet Spor
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Fenerbahçe maçı ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu ile ilgili konuştu.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, HT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE MAÇI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşan Perçin, "Bizler maça hazırız. Antalyaspor olarak, Antalya şehri hazır. İyi bir sonuç almaya geliyoruz. İyi bir sonuçla çıkacağımızı tahmin ediyoruz. Enerjimiz tam, bir sıkıntı gözükmüyor. Fenerbahçe'nin son durumu ne kadar sıkıntılı olsa da Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Bunun farkındayız. Puan veya puanlar alacağımızı tahmin ediyorum. İnşallah sonuç öyle olacak" dedi.

Rıza Perçin, sözlerine, "Fenerbahçe için son maçlarda olumsuz yorumlar yapılsa da Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ama benim, yönetimin, Antalya'nın, futbolcu kardeşlerimizin ve hocamızın inancı tam bu maçla ilgili" diye devam etti.

EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ

Teknik direktörleri Emre Belözoğlu'nun son dönemlerde adının Fenerbahçe ile geçmesini değerlendiren Rıza Perçin, "Emre Belözoğlu hocamız, bizim için bir değer. Şu anda ilişkilerimiz üst seviyede. Antalyaspor'u, eski oynadığı kulüpler kadar seviyor. Aidiyet duygusu çok fazla. Biz hiçbir yere gideceğini zannetmiyoruz. Öyle bir şey de yok. Bu dedikoduların ya da söylemlerin olması bizi rahatsız etmiyor, bizi mutlu ediyor. Çünkü büyük diye söylediğimiz takımlar hocamızın ismini geçiriyor. Demek ki bizim hocamız değerli, iyi bir hoca ile çalışıyoruz. Değerli bir hoca ile çalışıyoruz. Takımımızın başındaki hocanın ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Anlamayan arkadaşlarımız da bu tarz söylemlerle emin oluyorlardır diye düşünüyorum. Bizler kendisinden çok memnunuz. Kendisi de Antalyaspor'u ve şehri çok seviyor. Bu dedikodular, büyük takımlarla isminin geçmesi bizi mutlu ediyor. Demek ki biz bir değer ile çalışıyoruz. Kendisine teşekkür ederiz" dedi.

