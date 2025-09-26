Sadettin Saran Fenerbahçeli futbolcularla bir arada!

Antalyaspor maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları takımla bir araya geldi.

SADETTİN SARAN, TAKIMLA BİR ARAYA GELDİ

Tesisleri ziyaret eden Sadettin Saran ve Ertan Torunoğulları, futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

KADRAJDA 10 FUTBOLCU YER ALDI

Fenerbahçe'nin resmi internet hesabından paylaşılan toplantı fotoğraflarında kadrajda 10 futbolcu yer aldı.

Söz konusu toplantıya Fred, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio, Milan Skriniar, Ederson, Nelson Semedo ve Edson Alvarez'in katıldığı görüldü.