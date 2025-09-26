Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sadettin Saran Fenerbahçeli futbolcularla bir arada!

Sadettin Saran Fenerbahçeli futbolcularla bir arada!

26.09.2025 15:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sadettin Saran Fenerbahçeli futbolcularla bir arada!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra'ya giderek futbolcularla toplantı gerçekleştirdi. Saran'ın yanı sıra yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları da toplantıda yer aldı.

Antalyaspor maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları takımla bir araya geldi.

SADETTİN SARAN, TAKIMLA BİR ARAYA GELDİ

Tesisleri ziyaret eden Sadettin Saran ve Ertan Torunoğulları, futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

KADRAJDA 10 FUTBOLCU YER ALDI

Fenerbahçe'nin resmi internet hesabından paylaşılan toplantı fotoğraflarında kadrajda 10 futbolcu yer aldı.

Söz konusu toplantıya Fred, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio, Milan Skriniar, Ederson, Nelson Semedo ve Edson Alvarez'in katıldığı görüldü.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Sadettin Saran #Fred

İlgili Haberler

Kötü sonuçların ardından... Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile kritik görüşme!
Kötü sonuçların ardından... Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile kritik görüşme! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın Samandıra Tesisleri'nde sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Volkan Demirel ile görüştüğü kaydedildi.
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Kariyerimin en zor yılıydı'
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Kariyerimin en zor yılıydı' Eski Fenerbahçe Asbaşkanı ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, katıldığı bir YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Ilcalı, Fenerbahçe'de çalıştığı dönemi kariyerinin en zor yılı olarak tanımladı.
Fenerbahçe için kritik gelişme! Sadettin Saran'dan Tuttur ve Saran Holding açıklaması
Fenerbahçe için kritik gelişme! Sadettin Saran'dan Tuttur ve Saran Holding açıklaması Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Tuttur'un faaliyetlerine son verildiğini ve Saran Holding'den ayrıldığını duyurdu.