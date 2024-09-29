Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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