Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2024 Pazar, 11:08
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

antalyaspor fenerbahçe süper lig

En Çok Okunan Haberler