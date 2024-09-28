Yürüyüş gerçekleştirildi: Fenerbahçe'de Ali Koç'a istifa tepkisi!

Fenerbahçeli taraftar grupları, Ali Koç ve yönetim için istifa yürüyüşü düzenledi. Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda buluşan Fenerbahçeli taraftarlar; 'Ali Koç istifa, Yönetim istifa' sloganları ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş gerçekleştirildi: Fenerbahçe'de Ali Koç'a istifa tepkisi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 16:04

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimi protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Fenerbahçeli taraftar grupları, İstanbul Valiliğine gönderdikleri yazı ile, istifa yürüyüşü için izin talep etmişlerdi. Valilik yürüyüş için Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'na izin verdi.

Yoğurtçu Parkı'nda toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç ve yönetim aleyhine tezahüratlarında bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa, Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Fenerbahçe'de yönetimin yürüyüş hakkında bir açıklama yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor.


Etiketler: #Ali Koç #istifa #yürüyüş

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