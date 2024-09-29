Fenerbahçeli yıldızdan Kasımpaşalı futbolcuya mesaj!
Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, Kasımpaşa'ya Galatasaray karşısında beraberliği getiren Nuno da Costa'nın paylaşımına yorum yaptı.
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.
Kasımpaşa'nın 3. golünü kaydeden Nuno da Costa'nın soyal medya hesabından yaptığı paylaşıma flaş bir yorum geldi.
DJIKU'DAN DA COSTA'NIN PAYLAŞIMINA YORUM
Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, tecrübeli golcünün yaptığı paylaşıma yorum yaptı.
Ganalı futbolcu, yorumda kalp ve selamlayan yüz emojisi kullandı.
İşte Alexander Djiku'nun Nuno da Costa'ya yaptığı yorum:
Etiketler: #Alexander Djiku #fenerbahçe #kasımpaşa #galatasaray
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