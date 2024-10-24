Antalyaspor forması da giymişti: Abdelaziz Barrada hayatını kaybetti!
35 yaşındaki eski futbolcu Abdelaziz Barrada, geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu.
35 yaşındaki eski futbolcu Abdelaziz Barrada, 35 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Foot Mercato'nun haberine göre; Barrada, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
ANTALYASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ
Kariyerinde; Getafe, Al Jazira, Marsilya ve Antalyaspor gibi takımlarda forma giyen Barrada, 2019/2020 sezonun ardından futboldan emekli olma kararı almıştı.
2018/2019 sezonunda Antalyaspor formasını sadece 9 maçta giyen Faslı orta saha çıktığı mücadelelerde 9 gollük performans sergiledi.
Etiketler: #Abdelaziz Barrada #hayatını kaybetti #antalyaspor
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