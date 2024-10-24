Antalyaspor forması da giymişti: Abdelaziz Barrada hayatını kaybetti!

35 yaşındaki eski futbolcu Abdelaziz Barrada, geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu.

Antalyaspor forması da giymişti: Abdelaziz Barrada hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 23:07

35 yaşındaki eski futbolcu Abdelaziz Barrada, 35 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Foot Mercato'nun haberine göre; Barrada, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

ANTALYASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ

Kariyerinde; Getafe, Al Jazira, Marsilya ve Antalyaspor gibi takımlarda forma giyen Barrada, 2019/2020 sezonun ardından futboldan emekli olma kararı almıştı.

2018/2019 sezonunda Antalyaspor formasını sadece 9 maçta giyen Faslı orta saha çıktığı mücadelelerde 9 gollük performans sergiledi.


Etiketler: #Abdelaziz Barrada #hayatını kaybetti #antalyaspor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler