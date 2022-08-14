Antalyaspor, Haji Wright ile kazanmasını bildi!
Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Recep Uçar'ın ekibi HangiKredi Ümraniyespor ile Nuri Şahin'in yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0 kazanırken, galibiyet 59. dakikada Haji Wright'ın ayağından geldi. Haji Wright'ın golünde asisti yapan isim de Bünyamin Balcı oldu.
Bu sonuçla beraber Antalyaspor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltirken, ligin yeni ekibi Ümraniyespor 1 puanda kaldı. Ligin 3. haftasında Ümraniyespor, evinde Galatasaray'ı konuk ederken Antalyaspor da son şampiyon Trabzonspor'u ağırlayacak.
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