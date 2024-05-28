Antalyaspor ile anlaşmıştı: Alex de Souza imzaya geliyor!

Antalyaspor’da gelecek sezon teknik direktörlük yapacak Alex de Souza, bu akşam Antalya’ya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:57
Antalyaspor ile anlaşmıştı: Alex de Souza imzaya geliyor!
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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, göreve resmen başlıyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin Sergen Yalçın'ın yerine göreve başlayacağını açıkladığı Brezilyalı teknik direktör bu akşam (salı) Antalya'ya iniş yapacak.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Antalyaspor'un 2024-2025 sezonunda teknik direktörlük görevini yürütecek olan Alex de Souza'yı taşıyan uçak, saat 21.30'da Antalya'ya iniş yapacak.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Futbolculuk döneminde uzun yıllar Fenerbahçe'de formay giyen Alex de Souza, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 

Alex de Souza'nın Antalyaspor'da yardımcılığını ise eski takım arkadaşı Mehmet Aurelio yapacak.


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