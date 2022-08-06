Antalyaspor İtalyan orta saha Poli ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdı.
Antalyaspor, geçtiğimiz sezon İtalya'dan kadrosuna kattığı 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrea Poli ile yollarını ayırdı. Kırmızı beyazlı ekip sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Andrea Poli ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız" İfadelerine yer verdi.
İtalyan orta saha oyuncusu geçen sezon Akdeniz ekibiyle ligde 28 lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 kez de TFF Süper Kupa maçında olmak üzere 32 maçta forma giydi. Deneyimli orta saha oyuncusu toplamda 2 asistlik performans ortaya koyarken gol sevinci yaşamadı.
Video Haberler
- Sakarya’da ormanlık alanda korkutan yangın
- Kalbinden bıçaklandı: Hasancan cinayetinde yeni gelişme
- Tartışma sonrası 'taksi üstünde' yolculuk
- Çocuğunu kurtaran anne, akıntıya kapılarak boğuldu
- Babacan, Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Soylu'dan, Cemevi Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
- Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
- 'Düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı
- Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor'
- Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
- Erdoğan'dan KPSS açıklaması
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Emel Sayın'ı yıkan haber: Sosyal medyadan duyurdu
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak yağış' uyarısı
- Semih Sergen hayatını kaybetti
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- MEB, 65 okul için inceleme başlattı