Antalyaspor kampı Bodrumspor galibiyeti ile bitirdi!

14 Temmuz 2022 Perşembe, 20:09

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Burdur'da yaptığı birinci etap kamp çalışmalarının son gününde hazırlık maçında Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor ile karşılaştı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Stadyumu'nda oynanan maça kırmızı-beyazlılar Alperen, Floranus, Ömer, Fedor, Güray, Ufuk, Fernando, Mehmedi, Ghacha, Gökdeniz ve Adriano ilk 11'i ile başladı. Akdeniz ekibi mücadelenin ilk yarısını 36'ncı dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı golle 1-0 galip tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında kırmızı-beyazlılarda Bünyamin, Veysel, Fredy, Sinan, Soner ile genç futbolcular Gürkan, Amar, Mustafa, Emre, Burak ve Taha Osman da forma şansı buldu. Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Antalyaspor, 48'inci dakikada Sinan Gümüş ile bir gol daha bulurken, mücadele 2-0 Fraport TAV Antalyaspor'un galibiyetiyle tamamlandı.

Fraport TAV Antalyaspor, Bodrumspor maçının ardından Burdur kampını tamamlarken, oynadığı diğer hazırlık maçlarında Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv'e 1-0 mağlup oldu, Medipol Başakşehir ile de 0-0 berabere kaldı.

Antalyaspor, yarın sabah tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından 3 günlük izne çıkacak ve 18 Temmuz günü ikinci etap kamp çalışmaları için Almanya'ya uçacak.