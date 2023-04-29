Antalyaspor, Karagümrük'ü tek golle geçti
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Andrea Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük ile Nuri Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 21. dakikada Doğukan Sinik'in ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 36'ya yükseltirken, Fatih Karagümrük 41 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Karagümrük, ligden çekilen Gaziantep FK ile karşılaşacak ve hükmen galip sayılacak. Antalyaspor ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.
Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Antalyaspor, 31 Ekim 2022 tarihinde 2-0 kazandığı Sivasspor maçının ardından ilk deplasman galibiyetini Fatih Karagümrük karşısında aldı.
Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fatih Karagümrük, bu sezon ikinci kez bir iç saha maçından gol atmadan ayrılmış oldu. Karagümrük'ün golsüz geçtiği son iç saha maçı 28 Ekim 2022 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maçtı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Onur Erim'den canlı yayında Akşener'e skandal sözler!
- Yavaş'tan dikkat çeken 'terör' çıkışı
- Soylu'dan yeni 'darbe' açıklaması
- Sahte oyların önü mü açılıyor?
- HÜDA PAR'dan 'şimdiden hazırlanın' uyarısı
- Hande Fırat’a Tarım Bakanlığı'ndan 3,5 milyon lira hibe!
- Erdoğan'dan seçime 15 gün kala yeni bir 'U dönüşü'...
- Kaftancıoğlu 'Son kez uyarıyorum' diyerek paylaştı...
- Konda anketinde çok çarpıcı bulgular... Kıran kırana!
- Meğer açılışlar açılmamış